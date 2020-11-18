صحف بحرينية تبرز تفوق دي سوزا على بينتو

المصدر: أحمد طارق - دبي

أشادت وسائل إعلام بحرينية بتفوق المدرب البرتغالي، هيلو دي سوزا، في قيادة منتخب البحرين للفوز على المنتخب الوطني الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، ودياً، في دبي، لافتة إلى أن دي سوزا تفوق بشكل كبير في إدارة المباراة فنياً، على المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو.

وذكرت صحيفة «أخبار الخليج» أن الشوط الثاني شهد تغييرات مثالية للغاية وقراءة ذكية للمدرب هيليو سوزا، موضحة: «نجح المنتخب في العودة القوية، وتشكيل الخطورة المنتظرة من خلال تحركات لاعبي الأطراف والوسط، خصوصاً علي مدن ومحمد جاسم مرهون، ونجح في التعادل من ركلة جزاء عبر البديل مرهون (75)، ونجح محمد الرميحي في استغلال الكرة المرتدة من الحارس، بعد رأسية بوغمار إثر ركلة ركنية نفذها مرهون (82) ليحرز الهدف الثاني، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث».

من جهتها، قالت صحيفة «الوطن نيوز» إنه هذا يعد الفوز الثالث على التوالي لمنتخب البحرين، في المباريات الدولية التي خاضها بمعسكره في دبي، بعد فوزه الأول على حساب المنتخب الطاجيكستاني بهدف دون رد، وفوزه الثاني على المنتخب اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبالنتيجة نفسها على منتخب الإمارات.

وأوضحت أن «الأحمر» قدم مباراة كبيرة، رغم تأخره بهدف في الشوط الأول أحرزه كايو كانيدو، مبينة أن هجوم منتخب البحرين ظهر بشكل جيد جداً في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف، ليحقق انتصاراً مهماً يؤكد نجاح معسكر دبي، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يستعد من خلاله للاستحقاقات المقبلة.

• المنتخب البحريني حقق الفوز الثالث على التوالي، في المباريات الدولية التي خاضها بمعسكره في دبي.

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