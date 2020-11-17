بطولة دبي لصيد الأسماك تنطلق الجمعة مع قوارب الكاياك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظّم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك للمرة الأولى ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021، وبالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30*30).

وسيتم التنافس في الفئات: صيد أسماك الكنعد (كينيغ فيش) والسكل (كوبيا) والزريدي (غولدن ترافيلي) والضلع (كوين) والجد (الباراكودا)، وسيتم احتساب النتائج حسب أكبر معدل وزن لكل مشارك. وحددت اللجنة المنظمة بعد غد الخميس موعداً لإغلاق باب التسجيل.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، في بيان صحافي: «الحدث يعزز من أهداف المؤسسة في تعزيز الأنشطة الترفيهية البحرية، وتسليط الضوء على المواقع والوجهات السياحية البحرية والرياضات المائية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن تنظيم البطولة بقوارب الكاياك ينسجم مع الأجواء الرياضية الحماسية الرائعة والأنشطة والفعاليات المتنوعة لتحدي دبي للياقة 2020، وتحظى بمشاركة واسعة من قبل الجميع.

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