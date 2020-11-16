المنتخب الإماراتي يخسر تجربة البحرين.. "الأخطاء بالجملة"

المصدر: منصور السندي - دبي

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره البحريني، 1-3، اليوم الإثنين، في المباراة الودية التي جمتعهما على استاد زعبيل في نادي الوصل ضمن تحضيرات المنتخب لمبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

تأتي المباراة بختام المعسكر الداخلي للمنتخب في دبي الذي بدأ في التاسع من الشهر الجاري، وهي التجربة الودية الثالثة في عهد المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو بعد مباراتيه السابقتين أمام أوزباكستان (1-3) وطاجيكستان (3-2).

تقدم المنتخب بهدف السبق المباراة الذي انتهى عليه الشوط الأول عن طريق كايو كانيدو «33» من هجمة سريعة قادها في البداية عبدالله رمضان لتصل إلى علي مبخوت الذي مررها بدوره إلى كايو مسجلا بذلك أولى أهدافه مع الأبيض منذ التحاقه به أخيراً، فيما نجح المنتخب البحريني في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء سددها محمد مرهون «75» تسبب فيها اللاعب البديل تيغالي، وأضاف لاعب المنتخب البحريني محمد الرميحي الهدفين الثاني والثالث «82 و86» مستغلا خطأ دفاعي بسبب غياب التغطية.

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