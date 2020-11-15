«الفجيرة للفنون القتالية» الأول في «ترايثلون حتا»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في سباق ترايثلون حتا، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، بمشاركة 304 متسابقين، متفوقاً على جميع الفرق.

وفي أبرز نتائج فريق الفجيرة، فاز لاعب الفجيرة، محسن آل علي، بالمركز الأول على المواطنين في السبرنت في الفئة العمرية (29-39)، وحلّ أشرف خديوي ثانياً في السباق بأكمله والأول في فئته العمرية (19-29)، بينما حل سيف السماحي في المركز الأول بفئته العمرية في السبرنت، ونال اللاعبان علي الكندي وحمد الكندي المركزين الثاني والثالث بالترتيب في السوبر سبرنت.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للنادي، العميد أحمد الزيودي، لـ«الإمارات اليوم»: «عكس إصرار لاعبي النادي على التميز وتحقيق المراكز المتقدمة، الجهد الكبير الذي بذلوه من استعادة مستوياتهم البدنية، رغم توقف ممارسة النشاط لفترة طويلة بسبب جائحة (كورونا)، ونتطلع إلى مزيد من التدريب، وفقاً للإجراءات الاحترازية، لتحقيق نتائج جيدة أخرى في البطولات المقبلة».

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