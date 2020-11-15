41 هدفاً في انطلاق «بطولة الحبتور للبولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت الجولة الأولى لبطولة الحبتور للبولو، أول من أمس، تسجيل 41 هدفاً في انطلاق هادئ من الفرق الثمانية المشاركة في المنافسات، التي تم توزيعها على مجموعتين، وجاءت النتائج متباينة، إذ تعثر فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في أول ظهور رسمي للفريق منذ سبعة اشهر، وذلك أمام فريق (AM) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وأقيمت المباريات على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للفروسية في دبي، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

واستفاد فريق (AM) من مشاركته في بعض البطولات هذا الموسم، وحقق الفوز بنتيجة ستة أهداف لثلاثة.

في المقابل نجح فريق انكور بنجاش، بقيادة خالد العمران، بالمباراة الثانية في تحقيق الفوز بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، على حساب فريق هيسكث، الذي قادته لورا ديكسون، حيث دانت السيطرة على مجريات الأشواط الأربعة لمصلحة فريق بنجاش، رغم المساعي الجادة لفريق هيسكث، التي لم تفلح في تغيير النتيجة.

وخلال مباراتي الفترة المسائية، حقق فريق جرين جيتس، بقيادة نور أبوخضرا، فوزاً عريضاً على فريق مهرة، بقيادة خلف وطارق الحبتور، بنتيجة ثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة شهدت التفوق الواضح لفريق جرين من بداية المباراة وللنهاية السعيدة.

ونجح فريق ذئاب دبي، بقيادة حبتور الحبتور، في السيطرة على مجريات مباراته التي جمعته مع فريق الدكتور عبدالرحمن، وحصد بنهايتها أول فوز له في البطولة بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة أهداف، منحته صدارة مجموعته الأولى.

• ثمانية فرق تشارك في المنافسات، موزعة على مجموعتين.

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