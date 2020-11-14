رسمياً.. القرقاوي المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد السلة

المصدر: جوني جبور- دبي

قال رئيس لجنة انتخابات اتحاد كرة السلة، محمد صالح، إن الرئيس الحالي لاتحاد السلة اللواء إسماعيل القرقاوي بات المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد السلة في انتخابات الدورة الجديدة 2020-2024، وذلك بعد غلق باب الترشح رسميا أمس. وشدد في حديثه لـ"الإمارات اليوم" على أن الإعلان الرسمي بفوز القرقاوي بولاية جديدة لن يتم قبل استكمال الدورة القانونية للانتخابات التي حددتها اللجنة، ويسدل الستار عنها رسمياً 24 ديسمبر المقبل بانعقاد "الجمعية العمومية الانتخابية" التي سيتم خلالها الإعلان الرسمي عن إسم الرئيس، وأعضاء المجلس الجديد.

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى ضرورة انتظار الطعون، واستكمال كافة الإجراءات، وأن إعلان فوزه رسميا سابق لأوانه. وقال محمد صالح: يجب على الدورة الانتخابية أن تستكمل جميع محطاتها القانونية التي وضعتها لجنة الانتخابات منذ مطلع نوفمبر الجاري بهدف تحقيق العدالة والشفافية أمام الجميع، ومنها أن الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي منصب الرئاسة لن يتم قبل 18 الجاري، وبصورة متزامنة مع فتح الباب رسمياً أمام الاعتراض والطعون على القائمة".

وأضاف: "سيتم فتح باب الطعون على قائمة المرشحين لمنصب الرئيس حتى 22 من هذا الشهر في موعدٍ يتزامن مع فتح الباب أمام الأندية لترشيح ممثليها لمنصب العضوية، على أن يتم في الثاني من ديسمبر المقبل، دراسة جميع استمارات المرشحين للعضوية وتطابقها مع المعايير التي حددها النظام الأساسي للاتحاد، ومن ثم إصدار القائمة المعتمدة للمرشحين في التاسع من ذات الشهر، وجميع هذا الخطوات يجب أن تستكمل قانونياً باقتصار الإعلان عن الفائزين بصورة رسمية سواء لمنصب الرئيس أو الأعضاء خلال انعقاد الجمعية العمومية في 24 ديسمبر".

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