روسيا تعرض هدنة ليوم واحد لانتخابات أوكرانيا الرئاسية

أعلن الكرملين الاثنين بأنه لن يعرض على أوكرانيا سوى هدنة ليوم واحد لتتمكّن من إجراء انتخابات رئاسية، رافضا دعوة كييف لوقف إطلاق النار على مدى شهرين من أجل الحملة الانتخابية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إذا أرادوا حقا إجراء انتخابات في كييف، فسيكون الرئيس الروسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستعدا لإصدار أمر بعدم شن ضربات على أوكرانيا في يوم الانتخابات، وتحديدا في يوم الانتخابات".

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "هدنة للطاقة" بين روسيا وأوكرانيا نهاية الأسبوع من دون تقديم أي تفاصيل.

وامتنعت روسيا الاثنين عن تأكيد سريان أي اتفاق من هذا النوع، فيما أكّد زيلينسكي بأن بلاده سترّد ما لم توافق موسكو على "هدنة الطاقة".

