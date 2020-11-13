العتيبة على رأس المرشحين لرئاسة «دولي الملاكمة»

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد الدولي للملاكمة، في بيان صحافي، أمس، القائمة النهائية للمرشحين لمقعد رئاسة الاتحاد، التي تضم سبعة أسماء، هم: الإماراتي أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والأذربيجاني ميكاليوف سليمان، والألماني رامي المصري، والمغربي محمد مستحسن، والروسي عمر كريموف، والهولندي بوريس فاندرفورتس، وسولانو دومينجو من جمهورية الدومنيكان. ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات عن بعد لاختيار المسؤول الأول عن اللعبة في العالم يوم 13 ديسمبر المقبل. من ناحيته، أكد العتيبة في تصريح صحافي أنه استجاب لرغبة مسؤولي الاتحادات في مختلف قارات العالم، مشيراً إلى أنه درس الوضع بهدوء من خلال اتصالات مكثفة مع العديد من الشخصيات المهمة في الداخل والخارج.

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