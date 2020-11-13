11 نادياً يطلبون الطلاق من دوري الهواة والارتباط بالمحترفين

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

يدشن 11 نادياً في دوري الدرجة الأولى (الهواة)، اليوم، مشوارهم في الموسم الجديد، للمنافسة على البطاقتين المؤهلتين للمشاركة في دوري الخليج العربي الموسم المقبل.

وتنطلق المنافسات، عند الساعة 4:40 من مساء اليوم، بمباراتين يلعب فيهما البطائح مع الحمرية، ومسافي مع التعاون، فيما يتواجه عند الساعة 4:45 مصفوت مع دبا الحصن، وتستكمل الجولة، غداً، بمواجهتين تجمعان الذيد مع الإمارات ودبا الفجيرة مع العروبة.

وتمتلك سبعة أندية حظوظاً قوية للمنافسة على نيل بطاقتَي التأهل لدوري الأضواء، ما يشكل أكثر من نصف عدد الفرق المشاركة، بسبب نوعية الاستعدادات التي خاضتها الفرق واللاعبون الذين يمثلونها.

من جهته، قال مدرب الحمرية، التونسي غازي الغرايري، لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق جاهز لمباراة البطائح الذي أثبت قدراته الفنية، وهو فريق منافس، لذا فإن المباراة لن تكون سهلة للطرفين»، مضيفاً: «الحمرية يعتمد على إمكانات جميع لاعبيه لتقديم أداء متوازن يمهد لتحقيق الفوز»، وأضاف: «كل بداية صعبة، وهدفنا تحقيق الانتصار الأول، ونعوّل على جميع عناصر الفريق على دخول المنافسة بشكل مبكر».

بدوره، أكد مدرب مصفوت، التونسي طارق الحضيري، أن فريقه يتطلع لتحقيق أول انتصار في البطولة، ليؤكد أنه منافس جدير بالمنافسة، وأن يتمكن الفريق من فرض شخصيته بين أندية البطولة، وقال: «كانت استعداداتنا جيدة جداً، وتتماشى مع تطلعات إدارة وجمهور النادي»، مؤكداً أن «مواجهة مصفوت لفريق دبا الحصن تعتبر قمة مبكرة»، وأضاف: «الموسم الحالي ستكون جميع مبارياته صعبة وقوية، لكننا سنكون على مستوى عالٍ من اليقظة والجاهزية لنيل أول ثلاث نقاط في البطولة، وفي الوقت نفسه سنلعب بجدية عالية لتحقيق ذلك».

مباريات اليوم

■البطائح - الحمرية 16:40

■مسافي - التعاون 16:40

■مصفوت - دبا الحصن 16:45

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أندية تمتلك حظوظا قوية للمنافسة على نيل بطاقتَي التأهل لدوري الأضواء.

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