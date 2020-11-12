العين والوحدة بحاجة إلى «ريمونتادا».. وغيابات الظفرة تغري شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ومعاذ كمبال ومحمد فاضل ■دبي

يكتمل اليوم أطراف مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، عندما يستقبل الظفرة نظيره شباب الأهلي عند الساعة السادسة من مساء اليوم، ويحلّ العين ضيفاً على خورفكان في التوقيت نفسه، فيما تحتدم المنافسة بين الوصل وضيفه الوحدة في التاسعة مساء، وسط حالة ترقب جماهيري كبير، لمعرفة مصير الفرق في ضمان الاستمرار بالمنافسة على أولى بطولات الموسم.

وتدخل فرق الظفرة وخورفكان والوصل مبارياتها الحاسمة في الدور الأول بأفضلية تحقيق نتائج إيجابية خارج أرضها، إذ تمكن الظفرة من اقتناص التعادل 1-1 خارج أرضه، وحقق خورفكان انتصاراً كبيراً في ملعب العين 4-2، أما الوصل فعاد من أبوظبي بفوز ثمين على الوحدة 2-1، ما يعني أن الزعيم والعنابي بحاجة إلى «ريمونتادا».

وبحسب نظام المسابقة الجديد، صعد فريقا الشارقة (بطل الدوري)، والنصر (بطل كأس الخليج العربي) إلى الدور ربع النهائي مباشرة، بانتظار بقية المتأهلين الذين خاضوا الدور الأول بنظام الدور الإقصائي، المستمر بالشكل نفسه حتى الدور النهائي المقرر من مباراة ختامية واحدة.

مباريات اليوم

■الظفرة - شباب الأهلي 18:00 ■■ (1-1 ذهاباً).

■خورفكان - العين 18:00 ■■ (4-2 ذهاباً).

■الوصل - الوحدة 21:00 ■■ (2-1 ذهاباً).

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