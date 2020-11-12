مبخوت وعلي صالح يقودان "الأبيض" إلى فوز معنوي على طاجيكستان

المصدر: منصور السندي - دبي

قاد المهاجم علي صالح المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم إلى فوز بشق الأنفس وفي الدقيقة 94، أمام طاجيكستان، خلال المباراة الودية التي أقيمت على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي. وكان علي مبخوت قد تمكن من تسجيل هدفي تقليص الفارق والتعادل، بعدما كان طاجيكستان متقدما بهدفين دون رد، لكن البديل علي صالح، تمكن من تسجيل هدف الفوز بتسديدة بعد متابعة لهجمة للمنتخب، وعلى إثر عرضية من يوسف جابر.

يذكر أن منتخب طاجيكستان يحتل المركز الـ 122 عالميا، في التصنيف الأخير للفيفا، في حين يحل الأبيض المركز 74. وكشفت المباراة عن أخطاء دفاعية بالجملة، أسهمت بشكل كبير في الهدفين للمنتخب الضيف. وتعد هذه المباراة الثانية للمدرب بينتو، بعد الودية الأولى التي خسرها أمام منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1، لتكون ودية طاجيكستان الفوز الأول لبينتو. وكشفت هذه التجرية نقاط الضعف في صفوف المنتخب بعدما ظهر بصورة باهتة، وغابت هويته وشخصيته خصوصا في الشوط الأول الذي جاء سلبيا للأبيض، من حيث الأداء والنتيجة وعانى فيه الأبيض بسبب الثغرات الدفاعية، وغياب التنظيم والتجانس بين لاعبي المنتخب.

وأنهى طاجيكستان الملقب بـ «السناجب» الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما المدافع دافرونيون «9» من تسديدة راسية من كرة من ضربة ثابتة، مستغلا غياب التغطية الدفاعية، وكمرون ترسونوف«19» مستفيدا أيضا من خطأ دفاعي قاتل، فيما قلص المنتخب الفارق عن طريق المهاجم علي مبخوت من تسديدة راسية «29» مستفيدا من تمريرة عرضية من بندر الاحبابي، من هجمة قادها في البداية ليما. ونجح مبخوت في تسجيل التعادل «63» من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لمصلحة الأبيض، وبعد الانهيار البدني للاعبي طاجسكتان، زادت خطورة هجوم الأبيض، إلى أن تمكن علي صالح من تسجيل هدف الفوز في آخر دقيقة من المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news