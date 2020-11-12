موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان.. أبرز المعلومات عن المواجهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، مباراة ودية دولية مهمة، أمام نظيره منتخب طاجيكستان، ضمن استعداداته لمبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

في ما يلي أبرز المعلومات عن المباراة:

-المباراة تقام عند الساعة السادسة من مساء اليوم (الخميس)، على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي.

-منتخب الإمارات يلعب في تصفيات آسيا وكأس العالم ضمن المجموعة السابعة أمام: ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

-يحتل منتخب الإمارات حالياً، في تصفيات المونديال وآسيا، المركز الرابع بست نقاط، حصل عليها بالفوز على: ماليزيا، وإندونيسيا، والخسارة أمام تايلاند وفيتنام.

- مدرب منتخب الإمارات، هو الكولومبي، خورخي لويس بينتو، بينما مدرب طاجيكستان حكيم فيوزلوف.

-المباراة هي الثانية للأبيض في عهد بينتو، بعد مباراة أوزبكستان، في أكتوبر الماضي، وخسرها 1-2.

-تصنيف منتخب الامارات عالمياً في الوقت الحالي 74، بينما طاجيكستان تصنيفها 122.

-تلعب طاجيكستان في تصفيات المونديال وآسيا في المجموعة السادسة إلى جانب اليابان وقرغيزستان وميانمار ومنغوليا.

-ستبث المواجهة على جميع القنوات الرياضية في الدولة: أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.

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