24 ديسمبر موعد انتخابات اتحاد كرة السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، محمد صالح، أن 24 ديسمبر المقبل سيكون موعداً لانعقاد «الجمعية العمومية الانتخابية» المقامة بنظام القوائم المغلقة، ويتحدد خلالها هوية رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة في حلته الجديدة للدورة الانتخابية 2020-2024.

وأكد صالح، أن غداً هو الموعد النهائي لغلق باب الترشح لمنصب الرئيس، ومطلع الشهر المقبل موعد لغلق باب الترشح لمنصب العضوية.

وقال صالح لـ«الإمارات اليوم»: انتهت لجنة الانتخابات من جدولة مواعيد الدورة القانونية للانتخابات، ويتضمن الجدول الزمني تسع محطات، بداية من مخاطبة الأندية بترشيح ممثليها لمنصب الرئيس، وغلق باب الترشح غداً، ثم بين 15 و17 الجاري لدارسة استمارات المرشحين، وتطابقها مع المعايير التي حددها النظام الأساسي، على أن يتم في 18 من الشهر نفسه إعلان القائمة النهائية، وفتح الباب أمام الأندية ومرشحيها للطعون.

وعن القائمة الأولية للمرشحين على منصب الرئيس، قال: ننتظر تسلم جميع الظروف المغلقة من سكرتارية الاتحاد لإعلان القائمة النهائية. لكنه قال إنه وفقاً للمعطيات الأولية تقتصر القائمة حالياً على مرشح وحيد، ممثلاً بالرئيس الحالي للاتحاد اللواء إسماعيل القرقاوي.

فوز صعب للنصر على الشارقة

اقتنص فريق النصر فوزاً صعباً على حامل اللقب الشارقة بفارق ثلاث نقاط، وبنتيجة 85-82، وذلك في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة نادي النصر بدبي، في ثانية جولات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي من بطولة الدوري، والتي سجلت أيضاً فوز البطائح على مضيفه الوصل بواقع 84-76.

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