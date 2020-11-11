حمدان بن محمد يشهد تحديات سن اللقايا للهجن في المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، ضمن سباقات المرموم، إذ أقيمت التحديات على 18 شوطاً، على مسافة خمسة كيلومترات.

وتابع سموّه تألق شعار هجن العاصفة، من خلال فوزه بالأشواط الرئيسة الأربعة، إذ قاد المضمر غياث الهلالي «الشاهينية» لحسم قمة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، مسجلة توقيتاً قدره 7:35:2 دقائق، بينما قطعت «الشاهينية» الأخرى لهجن العاصفة مسافة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات في زمن قدره 7:33:5 دقائق.

وكان الشوطان الرئيسان للجعدان من نصيب شعار العاصفة، إذ جاء في المركز الأول «شاهين» للشوط المخصص للقايا الجعدان المحليات في زمن بلغ 7:31:4 دقائق، بينما كان «شاهين» لهجن العاصفة هو بطل الشوط الرئيس للقايا الجعدان المهجنات بتسجيله توقيتاً قدره 7:46:6 دقائق.

من جهة أخرى، أقيمت بميدان المرموم في الفترة الصباحية المنافسات الخاصة بتحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وذلك من خلال 25 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وتمكنت «مشرفة» المملوكة لعبدالله خالد حميد حارب المهيري، من وضع بصمتها على الشوط الأول للبكار المحليات، مسجلة توقيتاً قدره 7:38:4 دقائق، أما سعيد حمد الأحبابي، فقد قدم «الظبي» على القمة في الشوط الثاني للبكار المهجنات بزمن بلغ 7:31:5 دقائق، في المقابل ذهبت صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات لـ«الغزال» بشعار أحمد خلفان المزروعي، الذي حقق توقيتاً قدره 7:39:6 دقائق، وكسب «إرسال» لقطامي محمد السويدي، التحدي في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن 7:34:6 دقائق.

قاد المضمر غياث الهلالي «الشاهينية» لحسم قمة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات.

شهدت الفترة الصباحية تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، بإقامة 25 شوطاً.

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