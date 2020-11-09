لابا يزور شباك 11 نادياً في الدوري.. والفجيرة الأكثر استقبالاً لأهدافه

المصدر: معاذ كمبال - العين

أصبحت شباك الظفرة أحدث الوجهات التي يصلها مهاجم العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، في دوري الخليج العربي، بعد أن سجل هدفين، أول من أمس، أسهما في فوز العين 4-1 على ضيفه الظفرة، ليصبح فقط في حاجة إلى الوصول لشباك كل من عجمان وبني ياس حتى يكون قد وضع بصمته في شباك كل الأندية، في وقت تعدّ شباك فريق الفجيرة هي المفضلة لديه، إذ استقبلت خمسة أهداف منه.

ومنذ وصوله بداية الموسم الماضي، سجل لابا كودجو 21 هدفاً بقميص العين حتى الآن، وكانت البداية بزيارة شباك اتحاد كلباء في أول مباراة له مع «الزعيم» في دوري الخليج العربي، إذ كان ذلك الهدف بمثابة تنبيه مبكر لبقية أندية الدوري بالإمكانات التهديفية التي يتمتع بها اللاعب، الذي انتقل إلى العين في صفقة انتقال حر قادماً من نادي نهضة بركان المغربي.

وحقق اللاعب بداية قوية، إذ سجل الموسم الماضي في أول خمس مباريات متتالية بالدوري، وكان على بُعد خطوة واحدة فقط لمعادلة انطلاقة لاعب العين السابق، الأرجنتيني خوسيه ساند، الذي سجل في ست جولات متتالية، بينما لايزال الغاني أسامواه جيان يحتفظ بالرقم التاريخي بتسجيله في 13 جولة متتالية.

ومنذ بداية الموسم الحالي استطاع لابا كودجو أن يقلص عدد الأندية التي لم يصل إلى شباكها، إذ سجل في مرمى شباب الأهلي الجولة الثانية، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وعاد ليسجل أول من أمس في شباك الظفرة.

وستتجه الأنظار نحو اللاعب في الجولتين الثامنة والتاسعة من المسابقة، إذ سيواجه العين بني ياس في الأول من ديسمبر في استاد الشامخة، بينما يستقبل بعدها عجمان في استاد هزاع بن زايد يوم 10 ديسمبر، وفي حال نجح في التسجيل فسيكون لابا كودجو قد نجح في معادلة اللاعب الغاني اساموا جيان، التي حققها في موسم 2012-2013 حينما زار شباك كل الأندية.

على صعيد مختلف، أكد مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل، أن مواجهة الظفرة لم تكن سهلة، خصوصاً بعد أن خسروا خمس نقاط في الجولتين الماضيتين، مشيراً إلى أنهم كانوا في أمسّ الحاجة إلى الفوز.

وقال في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «بلغة الأرقام سددنا 30 مرة على مرمى المنافس خلال المواجهة، كما حصلنا على 15 ضربة ركنية ونسبة الاستحواذ كانت نحو 80% لمصلحة العين، وبتلك الأرقام كان لابد أن يحقق العين الفوز، مررنا بأسبوع صعب وكل اللاعبين تدربوا بجدية حتى مع الظروف الصعبة قاتلنا حتى النهاية، وشخصياً سعيد بالنتيجة، وحققنا ثلاث نقاط مهمة، وسنعمل بهدوء حتى نحقق أهدافنا المرجوّة».

إحصاءات كودجو مع العين في الدوري

■ أهداف: 21.

■ تسديدات: 100.

■ تسديدات على المرمى: 42.

■ مشاركة أساسي: 22.

■ غياب عن التشكيلة: 2.

■ مراوغات: 40.

■ وقوع في التسلل: 13.

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