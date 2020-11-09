اتحاد كلباء يهزم الفجيرة ويحسم الديربي لصالحه ويصل للنقطة السادسة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز اتحاد كلباء على ضيفه الفجيرة بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي ليصبح رصيده (6) نقاط بينما بقي رصيد الفجيرة نقطة واحدة.

وتميزت الدقائق الاولى للمباراة بحذر شديد من الفريقين تخللتها محاولة لاتحاد كلباء بواسطة التوغولي مالابا الذي سدد كرة براسه وتصدى لها حارس الفجيرة التميمي (5)، وكاد السويدي صامؤيل ان يسجل هدف السبق للفجيرة بعد كرة على الطائر داخل الجزاء مرت من جانب القائم (26)، وتمكن حارس الفجيرة ان يظهر ردة فعل مميزة عندما

تصدى لكرة جميلة سددها السويسري مارياني من ضربة حرة مباشرة (38)، وفي مطلع الشوط الثاني نجح اتحاد كلباء من افتتاح التسجيل عن طريق تسديدة السويسري مارياني المعار من شباب الأهلي (48)، من خارج منطقة الجزاء مسجلا الهدف الاول، قبل ان ينقذ حارس كلباء جمال عبد الله مرماه من الكرة الزاحفة التي سددها البرازيلي نوناتا (55).

وتمكن مدافع الفجيرة العراقي محمد مصطفى من ابعاد كرة هدف محقق بعد كرة سددها البرازيلي كارافالهو بالقرب من المرمى (69)، بينما تصدى حارس كلباء لكرة قوية زاحفة سددها البرازيلي روزا(74)، بينما ضاعت على الفجيرة فرصة أسهل بعد تسديدة التونسي فراس بالعربي (90+1) الى خارج الملعب، قبل ان يحصل الفجيرة على ضربة جزاء بعد إعثار اللاعب الايفواري اولابي سددها السويدي صامؤيل الى الخارج لتنتهي المباراة بفوز النمور بهدف نظيف.

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