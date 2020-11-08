الأسترالية مينجي لي تحرز لقب «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حسمت الأسترالية، مينجي لي، لقب بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» للغولف، التي اختتمت، مساء أول من أمس، وحصدت نجمة الغولف الأسترالية، المصنفة التاسعة عالمياً، لقبها الثاني في الجولة الأوروبية لغولف السيدات، حيث اختتمت اللعب بعد أداء لافت تحت الأضواء الكاشفة على أرض نادي الإمارات للغولف، لتحرز الفوز بـ10 ضربات قبل استنفاد الحد الأقصى للضربات المسموحة (69)، وتحل الفرنسية، سيلين بوتييه، وصيفة لها بعد أن كانت في الصدارة طوال اليوم الختامي، إلى أن استنفدت الحد الأقصى بضربة واحدة، قبل انتهاء المنافسة بقليل وتختتم جولتها النهائية عند 68.

ودارت مجريات المباراة عند الحفرة الـ18 لملعب فالدو، التي يبلغ الحد الأقصى لضرباتها أربع ضربات، إذ ركّزت اللاعبتان تركيزاً شديداً على إحراز الضربات القريبة، لتسير الأمور في مصلحة مينجي لي، التي سجلت نقطة من تسديدة مذهلة على بعد 20 قدماً من الحفرة، فحققت الفوز في الحفرة الإضافية الأولى، وذلك بعد أن فشلت بوتييه في تسجيل نقطة من تسديدة عالية من على بعد 30 قدماً. وحلّت في المرتبة الثالثة السويدية، كارولين هيدوال، جنباً إلى جنب مع حاملة لقب العام الماضي، الإسبانية نوريا إتوريوز، والألمانية لاورا فونفشتوك.

يشار إلى أن البطولة الافتتاحية التي عُرفت سابقاً باسم «أوميغا دبي ليديز ماسترز»، انطلقت في عام 2006 بمشاركة عدد كبير من الفائزات السابقات، مثل الفائزة لمرتين أنيكا سورينستام، والفائزة لأربع مرات شانشان فنغ، إذ فازت سورينستام بأول بطولتين على التوالي في عامَي 2006 و2007، في حين تربعت اللاعبة الصينية فنغ التي احتلت سابقاً المرتبة الأولى عالمياً، على عرش المنافسات من عام 2014 إلى 2016 حيث فازت بالبطولة ثلاث مرات متتالية.

• اللقب هو الثاني للنجمة الأسترالية مينجي لي في منافسات «الجولة الأوروبية لغولف السيدات».

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