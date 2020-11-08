هجوم العين يحبط دفاع الظفرة في 7 دقائق

المصدر: معاذ كمبال - العين

أوقف العين نزيف النقاط في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وحقق فوزه الأول بعد مرور ثلاث جولات دون انتصار، وذلك على حساب ضيفه الظفرة بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الخامسة، ليضع «الزعيم» النقطة الثامنة في رصيده، في حين تجمدت نقاط الظفرة عند سبع نقاط.

ودافع لاعبو الظفرة ببسالة، منذ انطلاقة الشوط الثاني للمحافظة على نتيجة التعادل 1-1، التي انتهى عليها الشوط الأول، مع اعتمادهم بشكل كامل على الهجمات المرتدة، لكن الدقائق الأخيرة من اللقاء شهدت حالة من الانهيار الدفاعي، استفاد منها مدافع العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 89، وأضاف بعدها زميله فهد حديد الهدف الثاني في الدقيقة «90»، واختتم لابا كودجو بالهدف الرابع في الدقيقة «96».

وينتظر الفريق اختبار صعب للغاية، الجمعة المقبلة، حينما يخرج للقاء فريق خورفكان في إياب الدور الأول لكأس الخليج العربي، المواجهة التي يحتاج فيها إلى «ريمونتادا» بالفوز بثلاثية نظيفة، ليضمن بلوغ الدور الثاني، بعد أن كان قد خسر في لقاء الذهاب على أرضه 2-4.

جاءت بداية المباراة هجومية من الجانبين، ما خلف ثغرات واضحة في الخط الخلفي للفريقين، خصوصاً فريق العين، استغلها الظفرة وسجل هدف التقدم في الدقيقة 20 بواسطة الهولندي مايكل راوشفيل، الذي استفاد من خطأ في التنسيق بين الثلاثي: محمد شاكر، وتسوكاسا شيوتاني، مع الحارس خالد عيسى، ووضع الكرة بكل سهولة في الشباك.

وتسبب الهدف المبكر في حالة من التوتر بين لاعبي العين، أهدر بسببها الفريق جملة من الفرص، فيما أجرى مدرب «الزعيم»، البرتغالي بيدرو إيمانويل، تبديلاً مبكراً بخروج اللاعب الأنغولي ويلسون إدواردو، ودخول فهد حديد، ما غير نهج الفريق فأصبح يعتمد على اللعب من العمق بصورة أكبر، ما مهد لتسجيل أصحاب الأرض هدف التعادل في الدقيقة 27، بواسطة التوغولي لابا كودجو من ركلة جزاء.

وانطلق الشوط الثاني بتحسن في أداء لاعبي العين، وفرضوا ضغطاً متواصلاً على مرمى الحارس خالد السناني، نتج عنه حصولهم على ركلة جزاء في الدقيقة 53، لكن لابا كودجو أهدرها بعد أن سددها أعلى سقف المرمى، واستمرت المباراة بعدها بسيطرة عيناوية ودفاع حديدي من جانب الظفرة، لكن الدقائق الأخيرة شهدت استقبال شباك الظفرة ثلاثة أهداف متتالية بواسطة تسوكاسا شيوتاني «89»، وفهد حديد «90»، ولابا كودجو «96».

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