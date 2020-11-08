العنبري والسناني ومطر.. الأفضل في شهر أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية لشهر أكتوبر، برعاية «اتصالات»، الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، بعد نهاية التصويت الذي انطلق صباح أول من أمس، واستمر لمدة 24 ساعة.

وقال بيان صحافي: «حصد لاعب الوحدة، إسماعيل مطر، جائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي، بينما توج حارس مرمى الظفرة، خالد السناني، بجائزة أفضل حارس مرمى، وحصد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، جائزة أفضل مدرب».

وتفوق مطر على ثنائي بني ياس: البرازيلي جواو بيدرو والأرجنتيني نيكولاس غيمينيز، ولاعب شباب الأهلي عزيزجون غانييف، بالإضافة إلى لاعب نادي الشارقة البرازيلي كايو لوكاس.

من جانبه، تفوق حارس الظفرة، خالد السناني، على منافسه حارس النصر أحمد شامبيه، بفارق ضئيل، بينما أكمل حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، عقد المتنافسين بحلوله ثالثاً. وفي فئة المدربين، ذهبت الجائزة إلى مدرب الشارقة، متصدر ترتيب دورينا، عبدالعزيز العنبري، وحل الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس ثانياً، بينما جاء الصربي ألكسندر فيليسوفينتش مدرب الظفرة في المركز الثالث.

وقالت الرابطة إن قائمة المرشحين، لكل شهر، يتم اختيارها عن طريق الإحصاءات المقدمة من شركة «أوبتا» العالمية، المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، وتقتصر الإحصاءات على أداء اللاعبين في دوري الخليج العربي فقط.

• التصويت على الجوائز استمر 24 ساعة.

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