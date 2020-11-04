محمد صالح رئيساً للجنة انتخابات اتحاد السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

عقدت لجنة انتخابات اتحاد كرة السلة أول اجتماعاتها بدبي، أول من أمس، تحضيراً للانتخابات الخاصة بالدورة الجديدة 2020-2024. وتم خلال الاجتماع تسمية ممثل نادي الشارقة محمد صالح آل علي رئيساً للجنة، وقاسم محمد النعيمي من نادي النصر بمنصب نائب الرئيس، وعضوية الزير راشد البادي من نادي العين، وأحلام الحوسني، ممثلة عن نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ومحمد شريف عن نادي شباب الأهلي.

وقال محمد صالح، لـ«الإمارات اليوم»: الاجتماع الأول للجنة التي تم إيكال المهمة لها أكتوبر الماضي، وعلى هامش الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السلة، للإشراف على الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، اقتصر على توزيع المهام الإدارية لأعضاء اللجنة.

وقال إنه تم وضع تصور أولي لجدولة مواعيد الإجراءات القانونية في الدورة الانتخابية، على أن يتم في اجتماع لاحق يقام الأسبوع المقبل، تحديد المواعيد الرسمية، سواء فتح باب الترشح أمام ممثلي الأندية، متبوعةً بفترة الطعون، وصولاً للإعلان النهائي عن القوائم التي ستدخل الدورة الانتخابية، ومتبوعة بموعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، التي من المرجح إقامتها ديسمبر المقبل، وتقام بنظام انتخاب القائمة الموحدة، وتتحدد من خلالها هوية مجلس إدارة الاتحاد الجديد.

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