لاعبة صماء تنشد اللقب في انطلاق «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» للغولف

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» للغولف، بمشاركة مميزة للموهبة الهندية ديكشا داغر، على الرغم من معاناتها إعاقة الصمم (فقدان السمع). وتنافس ديكشا 55 من نخبة المحترفات في العالم، على لقب البطولة المقامة بملعب «فالدو» في نادي الإمارات للغولف، وبإجمالي جوائز يصل إلى 285 ألف دولار.

ويعتبر الحدث إحدى جولات موسم «الجولات الأوروبية للسيدات»، وكأس «السباق إلى كوستا ديل سول»، وتمتد منافساتها حتى السادس من الشهر الجاري. وتعاني ديكشا الصمم منذ الولادة، وتمكنت العام الماضي من أن تصبح أصغر لاعبة هندية تحرز لقباً في تاريخ الجولة الأوروبية، بعد فوزها بجولة جنوب إفريقيا، ولم تكن قد تجاوزت 19 عاماً.

وقالت ديكشا، لـ«الإمارات اليوم»، إن ودلاتها صماء أمدتها بالإصرار لمضاعفة جهودها ودخول عالم الاحتراف، وقالت إنها محظوظة بالمشاركة في البطولة في سنة عصيبة شهدت جائحة كورونا. وقالت إنها تطمح لدخول القائمة الذهبية لجولة دبي.

وأضافت: لطالما كان الغولف بمثابة ملاذٍ آمن لي، ومصدراً أستقي منه معاني السعادة والفرح، وأنصح كل من يعانون ظروفاً صعبة، لاسيما الشابات والنساء، بتقبّل واقعهم الحالي، منطلقين من إدراكهم أن هذه الظروف أو الحالات ليست سوى جزء صغير من الحياة، ويجب ألا تثنيهم عن بذل قصارى جهودهم والسعي وراء أحلامهم.

في المقابل، تحمل المغربية مها الحديوي الآمال العربية، في الظهور الـ11 بالبطولة، حيث سبقت لها المشاركة، سابقاً، ضمن الهواة والمحترفين. وقالت الحديوي، لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة وجهة مهمة للغاية في روزنامة الجولة الأوروبية، وأنا سعيدة بعودتي مرة أخرى إلى المنافسات».

وتصطدم طموحات الموهبة الهندية ديكشا داغر، والمغربية مها الحديوي، في المنافسة في اللقب، بوجود محفل قوي من اللاعبات المصنفات، تتقدمهن الدنماركية إيمي بولدن، الساعية لانتصارها الثالث في الموسم الحالي، والاقتراب خطوة نحو الفوز بلقب بطولة «الجولات الأوروبية للاعبات المحترفات»، والظفر بكأس «السباق إلى كوستا ديل سول».

• 285 ألف دولار، قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة.

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