صدارة «السماوي» على المحك الجزراوي

المصدر: معاذ كمبال - العين

يخوض بني ياس متصدر الدوري «تسع نقاط» اختباراً صعباً، حينما يستضيف في التاسعة من مساء اليوم الجزيرة، ضمن الجولة الرابعة، في اختبار جديد لقدرة «السماوي» على الاحتفاظ بالصدارة ومواصلة الانطلاقة التاريخية التي حققها بالفوز في أول ثلاث جولات على التوالي للمرة الأولى.

ولن تكون مهمة بني ياس سهلة رغم أنه يعيش استقراراً في النتائج مقروناً بأداء مميز، إضافة إلى حصيلة تهديفية كبيرة بلغت 12 هدفاً، لأن منافسه الجزيرة يلعب بواقعية وبعقلية هجومية بقيادة الثنائي علي مبخوت وخلفان مبارك.

وسيتعين على مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، خوض اللقاء بالاعتماد على التوازن بين الدفاع والهجوم بعكس المباريات الثلاث السابقة التي فاز فيها على الوصل 4-1، والفجيرة 3-1، وخورفكان 5-0، بعقلية هجومية كاسحة.

كما يعتقد المدرب إيسيلا بأن لقاء اليوم ليس الاختبار الأول الحقيقي لطموحات الفريق، وقال في المؤتمر الصحافي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بهذا الخصوص: «لا يوجد تحدٍّ قوي وآخر سهل، عليك أن تجد نقاط الضعف في الفريق المنافس وتستغلها، وبالتأكيد كل نادٍ لديه نقاط ضعف، ونحن سندخل مواجهة الجزيرة بهذه الاستراتيجية». في المقابل، يدرك مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن الخسارة اليوم تعني اتساع الفارق من المتصدر إلى سبع نقاط.

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