الشامسي يعود إلى الظهور مع الوحدة أمام خورفكان

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أكد مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، أنه يجب على لاعبيه ألا يتركوا شيئاً للصدفة، في مباراتهم أمام خورفكان غداً بالجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال المدرب، في تصريحات صحافية: «رأينا فريق خورفكان جيداً في كل مبارياته، لقد أبلى بصورة حسنة في مباراتي النصر والعين تحديداً، وأتوقع أن يكون متحفزاً، ويلعب بصورة جادة أمامنا، كل ما علينا فعله أن نأخذ الأمور على محمل الجد، ونستفيد من الفرص التي تتاح لنا، ويمكننا أن نحقق الغرض من المباراة».

وكشف الصربي فوك رازوفيتش عن احتمالية أن يظهر حارس المرمى محمد الشامسي في مباراة خورفكان، بعد انتهائه من أداء الخدمة الوطنية، دون أن يحدد ما إذا كان الحارس سيلعب أساسياً أم سيبقى على مقاعد البدلاء، وقال: «الشامسي عاد إلينا، وسيكون موجوداً في مباراة خورفكان، عودته بالطبع مهمة للفريق، وإضافة فنية كبيرة».

وأوضح: «خورفكان يمتلك لاعبين جيدين في كل الخطوط، المطلوب من لاعبينا ألا يقل عطاؤهم عن 100%، لأن المنافس سيسعى لتحقيق أول فوز في البطولة، وهذا ما يجعلنا أمام مهمة بالغة الصعوبة».

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