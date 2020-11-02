مدرب العين يكشف: المدافعون الكبار لم ينضموا إلى التدريبات منذ فترة

المصدر: معاذ كمبال- العين



أعترف مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل بشعوره بالضغوط حوله قبل المواجهة المرتقبة غدا أمام الفجيرة ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم وذلك على خلفية التعادل والخسارة في الجولتين الماضيتين أمام شباب الأهلي 1-1 والشارقة 1-2 على التوالي والذي تسبب في تعرض المدرب البرتغالي للانتقادات من جانب جماهير فريقه.

رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول ما إذا كان نتائج الفريق تضعه تحت الضغط قبل لقاء الغد، قال بيدرو: "الضغط موجود، ولكن الأهم هو المحافظة على مستوى التركيز العالي. ونعرف أننا بإمكاننا تحسين مستوانا والفوز على الفجيرة. ولذلك علينا وضع خطة مُحكمة، وأن نظهر الاحترام للخصم من الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة".

وأضاف: "الضغط هو أمر اعتيادي بالنسبة لنا في نادٍ كبير كالعين، ولو أنني رغبت في تجنب الضغوط فلن أكون معكم هنا الآن. الأمر المهم بالنسبة لي هو التركيز على ما هو مطلوب من الفريق القيام به والتركيز على تحسين مستوى اللاعبين، وكذلك التركيز على سرعة استشفاء اللاعبين المصابين ووضع خطة جيدة الهدف منها الفوز وانتزاع النقاط الثلاث".

وتعليقاً على سؤال حول السبب في عدم الاستعانة بالحرس القديم من المدافعين، قال: "المدافعين الكبار ليسوا في درجة الجاهزية المطلوبة، ولم ينضموا إلى تدريبات الفريق الجماعية منذ فترة لذلك حالياً هم خارج خياراتنا للتشكيلة الرئيسية".

وتابع المدرب البرتغالي: "الأهم هو التركيز على اللاعبين القادرين على اللعب ولدينا عدد من اللاعبين انضموا للفريق بعد توقف طويل وهم مهمون جداً للفريق، وسنعمل على إشراكهم في مباريات الفريق لنظهر للجميع أننا أقوى وأننا نتحسن وأن أعيننا دائماً على النقاط الثلاث لأي مباراة".

وحول لقاء الفجيرة، قال بيدرو إيمانويل: "المهمة لن تكون سهلة، برغم أن المنافس لم يذق طعم الانتصار حتى الآن، وندرك جيداً أن لديهم مهاجمين يتمتعون بالمهارة، ويجيدون التعامل مع الهجمات المرتدة ويتميز الفريق ككل بالتنظيم الجيد ولذلك علينا أن نكون مستعدين".

وأضاف: "المهم بالنسبة لنا رغم خسارتنا أمام الشارقة في مباراتنا السابقة، هو أننا مطالبون بالتعويض في الجولة القادمة والفوز بنقاط المباراة الثلاث وأن نقاتل من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية وهو هدفنا الرئيسي مع الأخذ بالاعتبار المدة الزمنية القصيرة بين هذه المباراة والمباراة السابقة وهي فقط أربعة أيام، ونرغب في أن نكون الفريق الأقوى وأن نقدم مردوداً جيداً في المباراة واضعين نصب أعيننا حصد النقاط الثلاث لأي مباراة نلعبها وفي أي مكان"

وعن الغيابات المتوقعة في مواجهة الفجيرة، قال: "لا نزال نفتقد خدمات بعض اللاعبين، مثل ريان يسلم الذي يخضع للعلاج ومحمد أحمد "بامبو" والذي لا يزال يخضع لبرنامج علاجي، ولدينا بعض اللاعبين الذين يواجهون صعوبات حتى الآن. ولكن هذه الغيابات لن تؤثر على الفريق في المباراة القادمة ولا يزال لدينا 48 ساعة لاتخاذ القرار النهائي بما يتعلق بالتشكيلة النهائية، ولكننا لن نجازف بأي لاعب. فإذا كان اللاعب يشعر أنه بصحة جيدة وحصلنا على موافقة الطاقم الطبي، فمن الممكن إشراكه في المباريات. وفي حال عدم جاهزيتهم، فحتماً لن يشاركوا مع الفريق".

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