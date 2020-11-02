الجنيبي: «الفار» ألغى ركلة جزاء صحيحة للفجيرة

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف الحكم الدولي السابق في كرة القدم محمد الجنيبي، أن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي شهدت ثلاثة تدخلات فقط لحكم الفيديو المساعد (الفار)، مقارنة بالجولة الماضية التي شهدت خمسة تدخلات، مشيراً إلى أن «الفار» ألغى ركلة جزاء صحيحة للفجيرة خلال مباراته مع الظفرة التي انتهت بفوز الأخير 3-1.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «الجولة الثالثة جاءت بشكل عام جيدة تحكيمياً رغم أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لمصلحة الوصل أمام النصر التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، إذ لم يتدخل حكم الفيديو بهذه الحالة، في حين خلت خمس مباريات من أصل سبع من أي أخطاء تحكيمية مؤثرة».

وأشار الجنيبي إلى أن الحكمين حمد علي يوسف وسلطان محمد صالح خطفا نجومية التحكيم، بعدما قدّما أداءً متطوراً.

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