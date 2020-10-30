الروماني ايسيلا يقود بني ياس لأفضل انطلاقة في تاريخ الدوري

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قاد المدرب الروماني، دانيل ايسيلا فريقه بني ياس لأفضل انطلاقة في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد أن حصد "السماوي" العلامة الكاملة "9 نقاط" في أول ثلاث جولات عقب فوزه الثمين على خورفكان بخماسية نظيفة.

وعلى مدار المواسم العشر التي خاضها "السماوي" بين أندية المحترفين لم يكتب له على الإطلاق الفوز في الجولات الثلاث الأولى توالياً وهو ما قد يجعل الفريق في النسخة الحالية يلعب دور "الحصان الأسود".

ومنح الفوز "السماوي" فرصة العودة لصدارة جدول الترتيب بـ 9 نقاط بالتساوي مع الشارقة.

ولم يجد بني ياس صعوبة في تحقيق الفوز بسبب النقص العددي في صفوف "النسور" منذ الدقيقة الخامسة حينما تلقى لاعبه كوامي أوتونى بطاقة حمراء.

وجاءت أهداف أصحاب الأرض بواسطة غاستون سواريز "د7" ونيكولاس خمينيس "د20" وجواو بيدرو سانتوس "د28" وجون تيبار "د43" وأحمد شحدة "د85".

وفي المقابل، تلقى خورفكان خسارته الثالثة على التوالي ليواصل بقائه في أخر الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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