استئناف تدريبات «الجوجيتسو» 3 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الجوجيتسو، أمس، استئناف التدريبات في مركز التدريب التابع لـ(جوجيتسو أرينا)، يوم 3 نوفمبر المقبل، تزامناً مع يوم العلم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وتأكيد الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية. وتقتصر التدريبات في الأسبوع الأول، على لاعبي الأندية من فئة الكبار فقط، على أن يتم إفساح المجال أمام بقية اللاعبين في الأسبوع التالي، مع التشديد على أهمية الالتزام بشروط الانضمام لمركز التدريب.

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