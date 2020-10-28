كايو: سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أول فوز على العين

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، أنه سيخوض لقاء من نوع خاص، عندما يلتقي «الملك» مع فريقه السابق العين بعد غدٍ على استاد هزاع بن زايد في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، مشدداً على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق أول فوز له على «الزعيم».

يذكر أن كايو لعب أمام العين منذ انضمامه إلى الشارقة في يناير الماضي قادماً من بنفيكا البرتغالي مرتين، والمفارقة أن أول مباراة خاضها اللاعب البرازيلي مع الشارقة كانت أمام العين في الجولة الـ16 من الدوري في الموسم الماضي، وأحرز الهدف الأول للشارقة عقب مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة، لكن المباراة انتهت بالتعادل بعدما أحرز التوغولي لابا كودجو هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق، بينما خسر كايو مع الشارقة مواجهته الثانية أمام العين في نصف نهائي كأس رئيس الدولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز اللاعب البرازيلي الهدف الثاني لفريقه.

وقال كايو لوكاس لصحيفة «إسبورتي إنتراتيفو» البرازيلية، إنه يأمل أن يحقق أول فوز له على العين، موضحاً: «المباراة لها طابع خاص بالنسبة لي، لأنني كنت سعيداً جداً خلال الفترة التي لعبت خلالها في صفوف العين، خصوصاً أنني عشت فترات لا تصدق وكانت تجربة رائعة، بالتحديد الفترة التي شاركنا خلالها في كأس العالم للأندية، لكني في الوقت الحالي أمثل نادي الشارقة وأدافع عن قميصه، وسأقدم كل ما لدي حتى أساعد الفريق على تحقيق الفوز في المباراة».

وحذر اللاعب البرازيلي فريق الشارقة من خطورة لاعبي العين، وقال: «ستكون مباراة صعبة جداً، لديهم فريق مؤهل للغاية، وأنا أعرفهم جيداً، ولكني متأكد أننا يمكننا أن نقدم مباراة رائعة وأن نحقق الفوز».

وأشار اللاعب الذي حصل على لقب أفضل ثاني لاعب في مونديال الأندية 2018 إلى أن هدف الشارقة الأساسي هو الفوز بلقب الدوري.

يذكر أن كايو لعب ثلاثة مواسم في صفوف العين في الفترة من 2016 إلى 2019 قادماً من كاشيما أنتلرز الياباني، إذ خاض مع «الزعيم» 93 مباراة، وأحرز 30 هدفاً وأسهم في إحراز 39 هدفاً، بينما كانت نقطة التحول في مسيرته تألقه في كأس العالم للأندية 2018، ليقرر بنفيكا البرتغالي شراء عقده من العين في يوليو 2019، لكنه لم يظهر بشكل جيد قبل أن يعود مجدداً إلى دوري الخليج العربي في يناير الماضي بانضمامه إلى الشارقة على سبيل الإعارة حتى يونيو 2021.

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