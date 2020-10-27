فيليسوفينتش منزعج بسبب الغيابات الكثيرة في دفاع الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعرب مدرب فريق الظفرة، الصربي ألكسندر فيليسوفينتش عن انزعاجه بسبب غياب خط دفاعه الأساسي بالكامل عن مواجهة الخميس المقبل، أمام الفجيرة في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ سيفقد الفريق خدمات اللاعب المغربي، عصام العدوة بداعي الإيقاف، وكلا من الثلاثي مسعود سليمان وخالد بطي وإبراهيم سعيد للإصابة.

وقال فيليسوفينتش في المؤتمر الصحافي اليوم رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" إنه سيجري تغيرات كاملة قد تمتد إلى كل الخطوط من أجل الوصول لتوليفة جيدة تساعد الفريق على تحقيق أهدافه في لقاء الفجيرة. وأضاف: "تبقى لدينا تدريب أخر قبل اللقاء، سنعمل من خلاله على إيجاد البديل المناسب".

وحول رؤيته لمنافسه الفجيرة قال مدرب الظفرة: شاهدت مباراتي الفجيرة أمام الشارقة وبني ياس، وفي تقديري أنهم فريق جيد ولديهم القدرة على امتلاك الكرة، خسارتهم للمباراتين بكل تأكيد ستجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم وهو ما سيفرض علينا أن نكون أكثر تركيزاً حتى نخرج من اللقاء بنتيجة إيجابية".

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