إيغور يشتري منزلاً في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة عن تمديد وتحسين عقد لاعبه الإيطالي إيغور كورنادو سنة إضافية، ليستمر مع النادي ثلاثة مواسم جديدة حتى 2023، مشيراً إلى أن اللاعب مستمر في الشارقة، وقام بشراء منزل في الإمارة لأنه يسعى إلى الاستقرار على المدى الطويل. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، عبدالله العجلة، لقناة الشارقة الرياضية: «إيغور عقده مستمر مع الشارقة، وأي فريق يفكر في التعاقد معه يجب عليه مخاطبة النادي وطلب اللاعب بشكل رسمي، والشرط الجزائي قابل للتفاوض، على أن تكون جميع الأطراف مشتركة في عملية المفاوضات، ومن بينها نادي الشارقة».

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