سالم ربيع خامس مدرب مواطن يقود الوصل في الاحتراف

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع المدرب الوطني، سالم ربيع، لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول، ليخلف المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، ليصبح ربيع خامس مدرب مواطن يتولى تدريب «الإمبراطور» منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009.

وذكرت الشركة، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الجهاز الفني المعاون لربيع سيتكون من مساعد المدرب بيدرو غوميز، ومساعد المدرب المواطن حسن العبدولي، ومدرب اللياقة بوجدان مريشيانو، ومدرب حراس المرمى أليكسندر فلورين.

ويأتي التعاقد مع سالم ربيع عقب ستة أيام من إعلان شركة الوصل لكرة القدم، قبول استقالة الروماني، لورينت ريجيكامب، وتعيين ربيع بصورة مؤقتة، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، إذ اختارت الشركة عدم الاستعجال في تعيين مدرب أجنبي، ومنح المدرب الوطني الفرصة كاملة، خصوصاً أن الأسماء التي تم ترشيحها لتولي تدريب «الفهود»، لم تكن مواصفاتها مناسبة للنادي، إذ رفض نادي الفيصلي السعودي الاستغناء عن المدرب البرازيلي، بريكليس شامسوكا، من دون الحصول على مقابل مادي كبير، بلغ 10 ملايين درهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية، بينما لم يحصل المدرب السابق للوصل، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، على الدعم الكامل من جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، إذ رفض عدد من الأعضاء تكرار التجربة مع «الفاسكو»، في المقابل أسهم الراتب الكبير الذي طلبه المدرب الأرجنتيني، رامون دياز، في صرف النظر عن التعاقد معه.

وسيواجه المدرب، سالم ربيع، اختباراً صعباً في الفترة المقبلة، رغم قيادته الفريق للفوز على حتا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن «الإمبراطور» سيخوض مواجهة من العيار الثقيل، غداً، أمام المنافس التقليدي النصر، في ديربي بردبي على استاد الوصل في زعبيل.

ويسعى ربيع إلى كتابة تاريخ للمدربين المواطنين مع الوصل، بعدما شهدت التجارب الأربع السابقة الاعتماد عليهم بصورة مؤقتة، إذ كان أول مدرب مواطن يتولى تدريب «الفهود» في عهد دوري المحترفين، هو المدرب خليفة مبارك في 19 ديسمبر 2008، خلفاً للمدرب الكرواتي يوري ستريشكو، واستمر مبارك في منصبه 33 يوماً، قبل أن يتم تعيين المدرب التشيكي هوراك ليقود الفريق حتى نهاية الموسم. وخاض خليفة مبارك تجربة أخرى مع الوصل، عندما تولى تدريب الفريق خلفاً للمدرب البرازيلي، سيرجيو فارياس، في 20 أبريل 2011، واستمر مبارك 72 يوماً مع «الأصفر» حتى نهاية الموسم، قبل أن يتم التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، في الأول من يوليو 2011. أما ثاني المدربين المواطنين الذين قادوا الوصل، فهو عيد باروت الذي تم التعاقد معه في 17 فبراير 2013، خلفاً للمدرب الفرنسي جي لاكومب، إذ يعد باروت أكثر المدربين المواطنين بقاءً في منصبه مع «الأصفر»ـ بعدما قاد الفريق 104 أيام، حتى نهاية الموسم، قبل أن يتم التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بانيد. في المقابل عادت إدارة الوصل مجدداً إلى خيار تعيين مدرب مواطن، عقب إقالة بانيد من منصبه، إذ قاد الفريق المدرب سليم عبدالرحمن لمدة 18 يوماً في الفترة من 20 أكتوبر 2013 حتى السابع نوفمبر، قبل أن يتولى المهمة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، لكن الأخير تمت إقالته في الرابع من مارس 2014، وإعادة تعيين سليم عبدالرحمن مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم في الأول من يونيو 2014، إذ قاد الفريق في الفترة الثانية لمدة 89 يوماً.

أما آخر تجارب «الإمبراطور» مع المدربين المواطنين، فكانت مع حسن العبدولي الذي قاد الفريق خلفاً للمدرب الأرجنتيني، غوستافو كونتيروس، في 19 أكتوبر 2018، واستمر العبدولي في منصبه 72 يوماً، ثم تعاقد النادي مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

المدرب سالم ربيع يواجه اختباراً صعباً في الفترة المقبلة.

المدربون المواطنون للوصل منذ تطبيق الاحتراف في 2008:

■خليفة مبارك 19 ديسمبر 2008 حتى 21 يناير 2009 (33 يوماً).

■خليفة مبارك 20 أبريل حتى الأول من يوليو 2011 (72 يوماً).

■عيد باروت 17 فبراير حتى الأول من يونيو 2013 (104 أيام).

■سليم عبدالرحمن 20 أكتوبر حتى السابع من نوفمبر 2013 (18 يوماً).

■سليم عبدالرحمن الرابع من مارس حتى الأول من يونيو 2014 (89 يوماً).

■حسن العبدولي 19 أكتوبر حتى 29 ديسمبر 2018 (72 يوماً).

■سالم ربيع 18 أكتوبر 2020.

الجهاز الفني الجديد للوصل

سالم ربيع: مدرب.

بيدرو غوميز: مساعد المدرب.

حسن العبدولي: مساعد المدرب المواطن.

بوجدان مريشيانو: مدرب اللياقة.

أليكسندر فلورين: مدرب حراس المرمى.

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