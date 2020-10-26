شمسة بنت حشر تفوز بعضوية اتحاد الطائرة بالتزكية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

فازت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الطائرة للدورة 2020-2024 بالتزكية، في وقت سيتوجب على الأعضاء القدامى خوض انتخابات ساخنة، إذ يتنافس الرئيس الحالي للاتحاد، يوسف الملا، في مواجهة الأمين العام للاتحاد، الدكتور أحمد المطوّع، على منصب الرئاسة، بينما يتنافس على العضوية كل من نائب الرئيس الحالي عبدالعزيز السلمان، والعضو سالم الكثيري. وشهد اجتماع لجنة الانتخابات، الذي عقد أمس، في نادي الشطرنج بالشارقة، نشر القوائم التي كشفت أن نادي حتا تقدم بمرشحه يوسف الملا لمنصب الرئيس للحصول على دورة ثالثة، ينافسه في المنصب ذاته مرشح نادي النصر، الدكتور أحمد المطوّع، في حين دفع نادي العين بمرشحه عبدالله الدرمكي أيضاً للمنافسة على منصب رئاسة الاتحاد.

ويتنافس على عضوية الاتحاد ثماني شخصيات هم: علي المانع «الجزيرة»، حامد الروسي «خورفكان»، سالم الكثيري «بني ياس»، عبدالله الدحيل «شباب الأهلي»، سعيد صالح «عجمان»، يوسف المناعي «الرمس» عبدالعزيز السلمان «الوصل» وأحمد المقبالي «الظفرة».

ومن بين المرشحين الثمانية على منصب العضوية سيفوز سبعة مرشحين فقط لإكمال عضوية المجلس المحددة من تسعة أعضاء، يتضمنها منصب رئيس الاتحاد، ومنصب العنصر النسائي، ويغلق باب الطعون يوم الرابع من نوفمبر، على أن تنشر القائمة في اليوم التالي، وسيفتح باب التصويت يوم 22 نوفمبر، على أن يتم اعتماد التشكيل الجديد في السابع من ديسمبر. من جانب آخر، أكمل فريق الجزيرة عقد الأندية المتأهلة للمربع الذهبي لكأس نائب رئيس الدولة بعد فوزه، أول من أمس، على الوصل، ويقام نصف النهائي الجمعة المقبل بلقاء شباب الأهلي والنصر، والعين مع الجزيرة، وسيلعب النهائي في السادس من نوفمبر المقبل.

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