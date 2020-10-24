الظنحاني: لست أنا وبيدرو فقط من صنع فوز السماوي على الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

قال حارس بني ياس، فهد الظنحاني الذي تألق بشكل لافت في لقاء الفجيرة أول من أمس، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، والذي شهد فوز بني ياس 3-1، إن الانتصار كان ثمرة العمل الجماعي للفريق، وليس بسبب تألق لاعب فقط أو اثنين.

وأكد الظنحاني لـ"الإمارات اليوم": لست أنا وبيدرو من صنع الفوز على الفجيرة، بل جميع افراد الفريق، فكل واحد ساهم بدوره في الاداء الجماعي الذي قاد للفوز الصعب. يذكر أن الظنحاني تصدى ببسالة لأهداف محققة من لاعبي الفجيرة، وخاصة في الدقيقتين 58 و65، من مهاجمي الفجيرة التونسي فراس بالعربي، والسويدي صموئيل. في المقابل تكفل الهداف البرازيلي بيدرو بتسجيل ثنائية ليكمل ثلاثية الفريق في شباك الفجيرة.

وعن تصدياته، قال: تدربنا كثيرا على مثل هذه الحالات الصعبة والمهم انني نجحت بإبعاد الخطر عن مرماي. وأضاف: خضنا مباراة صعبة امام الفجيرة وتنتظرنا مباريات اصعب سيكون فيها الاداء الجماعي والبقاء بتركيز عال، والكل يستحق التهنئة.

في المقابل قال إداري بني ياس، منصور علي لـ"الإمارات اليوم": انتزعنا ثلاث نقاط ثمينة من فريق عنيد تمكن من السيطرة على مجريات الشوط الاول، ومن المؤكد ان تغييرات المدرب كانت سببا لاستعادة النتيجة لصالحنا. واكمل: بني ياس سيكون من الفرق التي ستتحكم بمسار الدوري والتواجد في المراكز المتقدمة.

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