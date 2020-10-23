«نصف ماراثون المدينة» ينطلق من أمام مركز دبي المالي اليوم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

ينطلق في الساعة السادسة من صباح اليوم سباق «نصف ماراثون المدينة»، الذي يتصدر أهم الفعاليات التي تقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيه عداؤون من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها، وتتولى شركة «برومو سفن» الأعمال التنظيمية للسباق برعاية شركة «ماي دبي»، وبالتنسيق مع شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس: «تقام فعاليات السباق في منطقة مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد أحد أشهر الأحياء المالية في العالم، ويتيح السباق للمشاركين الفرصة للاستمتاع بمشاهدة المعالم المعمارية الشهيرة في دبي، وخوض تجربة فريدة بالجري وسط أبرز المعالم السياحية بالعالم في وسط مدينة دبي».

وأوضح: «يضم السباق ثلاث فئات للتنافس على مسافات 21 كيلومتراً، و10 كيلومترات، وخمسة كيلومترات، وتبدأ جميع المنافسات من أمام مبنى (البوابة) في المركز المالي، وتنتهي في المكان ذاته، وسيتم احتساب توقيت وصول المتسابقين إلى خط نهاية السباق من خلال شريحة إلكترونية تثبت في حذاء كل مشارك، كما سيتم توفير نقاط للتزود بالمياه على طول مسار السباق المعد بقياسات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وفي نهاية السباق يتسلم جميع المشاركين ميداليات وقمصان السباق، كما سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات». وأضاف: «طبقت اللجنة المنظمة أحدث الوسائل المبتكرة لضمان حماية وسلامة جميع المشاركين وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة (كوفيد 19)، والتي تتضمن الالتزام التام بمعايير التباعد الاجتماعي، وإلزام الجميع بلبس الكمامات، وقياس درجات حرارة المشاركين قبل السباق وبعده وعدم التلامس، مع توفير مرافق للتعقيم وتوزيع المياه تلقائياً على مسار الجري ودون تلامُس، وتعزيز عمليات التنظيف والتعقيم في المناطق الأساسية، وسيتم تقسيم انطلاقة المتسابقين على أوقات متعددة لضمان سلامتهم». وتابع: «يتوجب على جميع المتسابقين الوصول قبل 30 دقيقة من موعد انطلاقهم، لإتاحة الوقت للتنقل عبر منطقة فحص درجة الحرارة التي تم تثبيتها في السباق، وبمجرد دخول المشاركين إلى مناطق التجمع سيجدون العلامات التي يجب عليهم الوقوف عليها بوضوح، وطالبت اللجنة المنظمة جميع المشاركين باتباع تعليمات فرق العمل من المنظمين والمتطوعين الموجودين لتنظيم السباق، وضرورة لبس الكمامات أثناء الوجود قبل نقطة البداية وعند خط النهاية، كما سيتم توزيع أقنعة نصف ماراثون جديدة مقدمة من ماي دبي سيتي، كما نبهت اللجنة المنظمة على المشاركين بعدم إحضار مرافقين أثناء السباق».

فئات السباق

سباق 21 كيلومتراً.

سباق 10 كيلومترات.

سباق خمسة كيلومترات.

السباقات تبدأ من أمام مبنى «البوابة» في المركز المالي وتنتهي في المكان ذاته.

اللجنة المنظمة طبّقت أحدث الوسائل المبتكرة لضمان حماية وسلامة المشاركين.

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