البطلة ابتسام زايد تنضم إلى فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية

أعلن فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات انضمام اللاعبة ابتسام زايد، بطلة العرب وإفريقيا، الحاصلة على أكثر من 100 ميدالية ملونة، والمتأهلة لأولمبياد طوكيو، إلى صفوفه، ما يعزز قوة الفريق في المشاركة بالسباقات القادمة.

وقال مدير فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، إبراهيم أحمد، في تصريح صحافي، إن «فريق الدراجات الهوائية أصبح أكثر قوة، ونحن واثقون أنها ستقدم دعماً لزميلتها سماح خالد، بطلة العرب وشرطة دبي، وستشكلان ثنائياً في السباقات المقبلة، والحفاظ على الصدارة في جميع المنافسات والبطولات المحلية والدولية، التي يشارك فيها فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات.

من جانبها، قالت ابتسام زايد: «سعيدة بإتاحة هذه الفرصة المميزة لي، في هذه المرحلة من مسيرتي الرياضية، من خلال الانضمام إلى فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، وسأعمل مع زميلتي سماح خالد، وسأقدم لها المساعدة وسأبذل قصارى جهدي، لنحقق نتائج متميزة في سباقات ومنافسات الدراجات الهوائية».

وشددت سماح خالد على أن انضمام ابتسام زايد إضافة كبيرة للفريق، وقالت: فريق الدراجات الهوائية في شرطة دبي بدأ يخطف الأنظار إليه بنتائجه المميزة، من خلال مشاركته في العديد من السباقات بالفترة الماضية.

حاصلة على أكثر من 110 ميداليات، ومتأهلة لأولمبياد طوكيو.

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