دشّنت القيادة العامة لشرطة دبي، أول دراجة نارية فارهة بالتعاون مع شركة "AGMC"، من نوع " بي أم وبليو"، ( M 1000 RR)، وذلك ضمن أسطول دورياتها الفارهة، في إضافة نوعية تعكس الحرص على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في عالم الدراجات والمركبات عالية الأداء، وتساهم في تعزيز حضور شرطة دبي الأمني والمجتمعي في مختلف الوجهات السياحية والمعالم الحيوية في إمارة دبي.

وجاء تدشين الدراجة النارية خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية المُقامة في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور العميد مدرب طيار علي فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد عمر علي أحمد المطوع الشحي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الأمن الجنائي، والعقيد محمد عبدالرحمن مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم أنور النمر، مدير إدارة مركبات القوة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومن شركة "AGMC"، والسيد محمد لطفي المدير العام، والسيد فادي رزق مدير الشركات الإستراتيجية، إلى جانب عدد من الضباط وموظفي الجانبين.

وأشاد العميد طيار علي المهيري بالتعاون مع شركة "AGMC"، مؤكداً أن تدشين الدراجة يأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي تعزيز حضورها في المناطق السياحية والمعالم البارزة، بما يسهم في ترسيخ الشعور بالأمن والأمان، وتقديم الخدمات الشرطية والإرشادية للسياح والزوار.

مواصفات الدراجة

وتتميز الدراجة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 999 سنتيمتراً مكعباً، يولد قوة تصل إلى 218 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 113 نيوتن متر، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 314 كيلومتراً في الساعة، وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثانية، ما يجعلها من الأنواع المتميزة في فئة الدراجات الرياضية عالية الأداء.

وتزن الدراجة 194 كيلوجرام، وتبلغ سعة خزان الوقود 16.5 لتر، فيما تأتي الدراجة مُزودة بمجموعة من التقنيات والمواصفات المُتقدمة، تشمل أنظمة تحكم إلكترونية متطورة، وأجنحة هوائية لتعزيز الديناميكية الهوائية، إلى جانب استخدام ألياف الكربون في تصميمها، بما يجمع بين الأداء الرياضي والتقنيات الهندسية الحديثة.