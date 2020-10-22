اتحاد الكرة يدرس تطوير لائحة وسطاء اللاعبين

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، المتحدث الرسمي يعقوب العلي، أن اللجنة تدرس تطوير اللائحة الخاصة بوسطاء اللاعبين.

وقال العلي في تصريح لقناة أبوظبي الرياضية: «ستقوم اللجنة بعقد ورشة عمل تمت الدعوة إليها لجميع الوسطاء، المسجلين في اتحاد الكرة أو غير المسجلين، وذلك لجذبهم للاتحاد من أجل تقديم أفكارهم وعرض التحديات التي تواجههم»، مؤكداً أن الاتحاد الدولي أصدر في أبريل 2015 اللائحة الجديدة بخصوص «وسطاء اللاعبين»، وألغى المسمى السابق «وكلاء اللاعبين».

وشدد على أن نسبة الـ3% التي يحصل عليها الوسطاء محددة من قبل الاتحاد الدولي، وأن الاتحادات الوطنية ملتزمة بالحد الأدنى للضوابط الخاصة بالوسيط. في جانب آخر، قال إن اتحاد الكرة شكّل لجنة برئاسة يوسف السهلاوي لدراسة سقف الرواتب، ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة، ومن ثم إلى الجمعية العمومية.

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