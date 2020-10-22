الفجيرة يبحث عن «الفرحة الأولى».. ويخشى هجوم بني ياس

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يسعى الفجيرة، اليوم، إلى تعويض خيبة الخسارة 4-2 من الشارقة في الجولة الأولى بدوري الخليج العربي. ويجد نفسه في مواجهة صعبة، اليوم، على ملعبه مع ضيفه بني ياس، المنتشي من فوز كبير على الوصل 4-1.

ويأمل الفجيرة في الحد من سلسلة انتصارات بني ياس في المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث فاز بني ياس في سبع، وتعادلا في ثلاث، مقابل فوز وحيد للفجيرة. وسيكون لزاماً على الفجيرة مواجهة قوة هجومية ضاربة للسماوي، مكنته من تسجيل فوز عريض على الوصل.

ويراهن «الذئاب» لتصحيح الوضع على الثلاثي، البرازيلي روزا والتونسي بالعربي والسويدي صامؤيل.

في المقابل يتمتع بني ياس بهجوم سريع، حيث سجل ثلاثة أهداف في الوصل في غضون 15 دقيقة فقط، وسيراهن على نجمه الأبرز البرازيلي بيدرو.

وقال حارس الفجيرة، إسماعيل التميمي، في تصريح صحافي: «سنركز على أنفسنا وسنتفادى تكرار الأخطاء التي حدثت أمام الشارقة»، بينما أكد لاعب بني ياس، محمد الحمادي، أن سبب «تألق الفريق وفوزه الكبير على الوصل، هو روح العائلة الواحدة».

حارس الفجيرة:

«سنركز على أنفسنا، وسنتفادى أخطاء مباراة الشارقة».

محمد الحمادي:

«سر تألق بني ياس في اللعب بروح العائلة الواحدة».

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مواجهة سابقة، فاز بني ياس في سبع، مقابل مرة واحدة للفجيرة.

الغيابات:

الفجيرة:

لا يوجد.

بني ياس:

جواو فيكتور.

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