"عمومية غير عادية" لاتحاد السلة تعتمد تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون

المصدر: جوني جبور-دبي

اعتمدت "الجمعية العمومية غير العادية" لاتحاد السلة الإماراتي، تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون الخاصتين بالدورة الانتخابية 2020-2024، الزمع عقدها الشهر المقبل، كما تم تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف.

جاء ذلك خلال انعقاد "الجمعية العمومية غير العادية" التي أقيمت اليوم في فندق الجداف بدبي، بعد اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور 12 نادياً من أصل 15 نادٍ يحق لها التصويت، وترأسها نائب رئيس اتحاد السلة عبد اللطيف الفردان، وحضرها أعضاء مجلس الاتحاد وممثلي الأندية.

وقال الأمين العام لاتحاد السلة سالم المطوع، في تصريحات صحافية عقب اجتماع "الجمعية العمومية غير العادية"، إن: "تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون يأتيان في السياق القانوني للإجراءات المتبعة قبيل انعقاد "الجمعية العمومية الانتخابية" التي يتم من خلالها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد في دورته الانتخابية الجديدة 2020-2024".

وأضاف: "بعد مناقشة جدول الأعمال، تم تشكيل لجنة الانتخابات المكونة من محمد صالح آل علي من نادي الشارقة، ومحمد عبدالله شريف من "شباب الأهلي"، وقاسم محمد النعيمي "النصر"، والزير راشد البادي "العين"، وأحلام الحوسني "الشارقة لرياضة المرأة، مع وجود عضو احتياطي ممثلاً بمحمد سلطان الكتبي من نادي البطائح".

وتابع: "تم ايضاً تشكيل لجنة الطعون المكونة من محمد أحمد الحوسني من نادي الجزيرة، وسالم سيف الكتبي "الذيد"، وعبدالله علي محمد "الوصل"، والعضو الاحتياطي الذي تم إيكاله لحمد ناصر العلوي من نادي الوحدة".

واختتم: "شملت القرارات ايضاً تشكيل لجنة الانضباط الخاصة بالموسم الرياضي 2020-2021، المكونة من وليد حماد، وعبدالله جاسم، وأحمد الشحي.

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