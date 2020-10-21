طارق أحمد: هدف النصر هذا الموسم التتويج ببطولة الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد قائد فريق النصر، طارق أحمد، أن «هدف العميد هذا الموسم، هو التتويج بلقب بطولة دوري الخليج العربي»، مشيراً إلى أنه الهدف الرئيس للفريق، وأنه قد تم الاتفاق عليه من كل اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق الموسم، مشيراً إلى أن ذلك أقل شيء يسعون لتحقيقه، نظير الدعم الكبير الذي تلقاه الفريق من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر.

وقال طارق أحمد، في شريط فيديو، تم بثه على الحساب الرسمي لمجلس النصر المجتمعي والجماهيري الجديد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يجب أن أوضح حقيقة التصريح الذي لم يخرج بشكل واضح، بمعنى أن النصر غير جاهز للمنافسة على اللقب، حيث إن التصريح تم أخذ جزء منه فقط. وقد تحدثت عن أن النصر لا يملك الخبرة الكافية في الدوري، بسبب عدم الحصول على لقب الدوري، لذلك تم وضع خطة قصيرة المدى مع مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف: هناك خطة للموسم نراجع أنفسنا فيها كل شهرين، ونسعى إلى جمع أكبر عدد من النقاط في الدور الأول، وإنهائه في مركز من الأربعة الأوائل، ثم نبدأ بالتعامل مع الدور الثاني، وهذا ما وعدنا به رئيس النادي، والذي أكد أنه يتمنى أن يقدم الفريق أداء جيداً في الدوري، وقد وعدنا رئيس النادي بأن الهدف الأول للفريق هذا الموسم هو لقب بطولة الدوري.

يذكر أن النصر كان قد فاز في جميع مبارياته الودية التحضيرية للموسم الجديد، بينما دشن المباريات الرسمية في دوري الخليج العربي، السبت الماضي، بالتعادل أمام فريق الجزيرة 1-1.

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