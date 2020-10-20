سلسلة مهرجانات دبي البحرية تنطلق من الممزر السبت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم سلسلة مهرجانات دبي البحرية، ضمن روزنامة السباقات والفعاليات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، التي تستهدف محبي الرياضات البحرية (الهواة) من الفئات السنية الراغبين في تطوير مهاراتهم واكتساب تجارب جديدة.

وقال بيان صحافي: «ستبدأ أولى المحطات ضمن سلسلة مهرجانات دبي البحرية في الموسم الرياضي البحري 2020-2021 يوم السبت المقبل من بحيرة الممزر في دبي، التي ستشهد للمرة الأولى استهداف قطاع الناشئين في رياضتين، الأولى الدراجات المائية، والثانية رياضة ألواح موتو سيرف الحديثة».

وجاء في البيان الصحافي: «تقرر أن يخصص المهرجان الأول بالكامل لفئات الناشئين والصغار فقط ممن يرغب في خوض تجربة رياضية بحرية.

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