النقبي يحقق رقماً قياسياً في «دبي بورميت للقوة البدنية»

المصدر: محمد فاضل - دبي

اختتمت في دبي بطولة بورميت للقوة البدنية، التي أقيمت في صالة ديزر باربر، بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وعدد من القيادات الرياضية.

وقال بيان صحافي إن البطولة شهدت تحقيق اللاعب الإماراتي أحمد النقبي رقماً قياسياً، بعد أن جمع 660 كيلوغراماً، مسجلاً المركز الأول بوزن 83 كيلوغراماً. وجمع الإماراتي ماجد يوسف 510 كيلوغرامات بوزن 74 كيلوغراماً، محققاً الميدالية الذهبية، وفي وزن 120 فاز العراقي علي العامري بالذهبية، بعد أن حقق مجموع 575 كيلوغراماً، وفي الوزن المفتوح جمع الهندي بنيامين مالوشا 550 كيلوغراماً.

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