651 يوماً من المعاناة عاشها جمهور الوصل مع ريجيكامب

المصدر: أحمد طارق - دبي

غادر المدرب الروماني لورينت ريجيكامب دوري الخليج العربي، بعدما أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، موافقتها على طلبه بالاستقالة من منصبه مدرباً للفريق الأول، لينهي ريجيكامب 651 يوماً من المعاناة عاشها جمهور الوصل طوال فترة وجوده مدرباً للفريق، إذ حقق المدرب الروماني أرقاماً سلبية غير مسبوقة مع «الإمبراطور».

وتولى ريجيكامب تدريب الوصل، في 6 يناير 2019 خلفاً للمدرب الوطني حسن العبدولي، إذ قاد المدرب الروماني الوصل في 51 مباراة، حقق خلالها الفوز في 22 مباراة، وتلقى الخسارة في 21 مباراة، وتعادل في ثماني مباريات، وأحرز الوصل 83 هدفاً، ودخل مرماه 109 أهداف، مسجلاً نسبة انتصار ضعيفة جداً بلغت 43%، بينما تلقى الخسارة في 41% من عدد المباريات التي خاضها، كما بلغ معدل الأهداف للوصل في المباراة الواحدة 1.6 هدف، ودخل مرماه أهداف بمعدل 2.1 هدف في المباراة الواحدة.

وارتبط المدرب الروماني بنتائج كارثية مع الوصل، إذ تلقى «الإمبراطور» هزائم تاريخية غير مسبوقة، بعدما خسر بالخمسة في سبع مباريات، بواقع مرتين أمام شباب الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في كأس الخليج العربي، وبالنتيجة نفسها في كأس رئيس الدولة، كما خسر أمام الزوراء العراقي مرتين في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا بخمسة أهداف دون رد وخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر أمام العين مرتين بخمسة أهداف دون رد وخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر أمام الشارقة بخمسة أهداف مقابل هدف. ويعد ريجيكامب أكثر ثاني مدرب يستمر في منصبه مدرباً للوصل منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009، بتوليه تدريب الفريق في الفترة من 6 يناير 2019 وحتى 18 أكتوبر الماضي، بعدد أيام بلغ 651 يوماً، بينما يتصدر القائمة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي قاد «الفهود» في الفترة من 6 يونيو 2016 حتى 6 مايو 2018 بعدد أيام بلغ 699 يوماً، إذ يتفوق أروابارينا بفارق كبير جداً عن المدرب الروماني، بعدما حقق «الفاسكو» أفضل نتائج في تاريخ الوصل منذ تطبيق الاحتراف، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في الدوري في 2017 والثالث في 2018، كما تأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي ونهائي كأس رئيس الدولة في 2018. وأنهى ريجيكامب مسيرته في دوري الخليج العربي، بعدما كان قد بدأ مشواره مع نادي الوحدة، إذ قاد الفريق في الفترة من 28 مايو 2017 حتى 25 نوفمبر 2018، حقق خلالها «العنابي» الفوز بثلاثة ألقاب، هي كأس سوبر الخليج العربي مرتين وكأس الخليج العربي مرة واحدة، بينما قاد المدرب الروماني الوحدة في 59 مباراة حقق خلالها الفوز في 35 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 14 مباراة، وأحرز «العنابي» تحت قيادته 135 هدفاً، ودخل مرماه 86 هدفاً.

وكشفت وسائل إعلام رومانية أن لورينت ريجيكامب، بدأ التفاوض مع نادي ستيوا بوخارست لتولي تدريب فريقه السابق. وأوضحت صحيفة «دي جي سبورت» أن المفاوضات بين إدارة ستيوا وريجيكامب، متقدمة للغاية.

رامون دياز وغارسيا مرشحان لتدريب الوصل

كشفت وسائل إعلام لاتينية عن أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، والمدرب الإسباني خوان فران غارسيا، ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب نادي الوصل، خلفاً للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي تم الاستغناء، أول من أمس، عن خدماته. ونشر الإعلامي الإسباني خوانكار نافسيرادا الذي يعمل في صحيفة ماركا الإسبانية، على حسابه الشخصي في «تويتر»، أن نادي الوصل تواصل مع المدرب الإسباني خوان فران غارسيا، مشيراً إلى أن الأخير تلقى عرضاً من باناثينايكوس اليوناني. في المقابل، نشر الإعلامي الأميركي باتريك ميهان الذي يعمل في صحيفة «إيه إس بي إن» الأميركية، على حسابه الشخصي في «تويتر»، أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز يُعد أبرز المرشحين لتولي تدريب «الفهود».

أرقام ريجيكامب مع الوصل

■تولى تدريب الفريق في 6 يناير 2019.

■حقق الفوز في أول مباراة يقود فيها الوصل على دبا الفجيرة 2-1.

■تلقى أول خسارة في ثاني مباراة أمام بني ياس 2-1.

■آخر خسارة في مشواره مع الوصل أمام بني ياس 4-1.

■خسر بالخمسة 7 مرات (شباب الأهلي 2 والزوراء 2 والعين 2

والشارقة 1).

ريجيكامب ثاني أكثر مدرب يستمر في منصبه بالوصل بعدد 651 يوماً، خلف أروابارينا الذي استمر 699 يوماً.

عدد المباريات مع الوصل: 51

الفوز: 22

التعادل: 8

الخسارة: 21

أحرز: 83

دخل مرماه: 109

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