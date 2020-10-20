الاتحاد الآسيوي يُعزّي في وفاة اللاعب سلطان سيف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدّم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعازيه لعائلة اللاعب سلطان سيف المحرزي الذي تُوفي الأسبوع الماضي إثر حادث أليم، حيث نشر تعزية رسمية، على موقعه الرسمي على الانترنت، عبّر فيها عن تعازيه لأسرة وذوي الفقيد ولاتحاد الإمارات لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيانه نبذة عن مسيرة اللاعب الكروية التي انتهت في الموسم الماضي مع نادي الفلاح في دوري الدرجة الثانية، وقبل ذلك اللعب في أندية الوحدة وبني ياس واتحاد كلباء.

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