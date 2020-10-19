لاعبات الجوجيتسو يعززن الوعي بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أقامت مجموعة من لاعبات الجوجيتسو سلسلة بشرية إبداعية للتوعية بأهمية إجراء الفحص المبكر للكشف عن مرض سرطان الثدي.

وقال بيان صحافي: «تندرج هذه الخطوة ضمن جهود اتحاد الجوجيتسو الرامية إلى إظهار وتقديم مختلف أوجه الدعم للفعاليات والمبادرات التي يشهدها شهر التوعية بسرطان الثدي، وتشجيعاً لأفراد المجتمع على ضرورة إجراء الفحوص بشكل منتظم، وتعزيز الوعي حول دور الكشف المبكر عن سرطان الثدي في التصدي له، ومنح الأمل للذين يعانون هذا المرض، وشحذ هممهم خلال رحلتهم في التغلب عليه».

وأبدعت لاعبات الجوجيتسو لوحة فنية عبر تكوين سلسلة بشرية عكست شعار شهر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، انطلاقاً من إيمانهن بأن مثل هذه المبادرات كفيلة بنشر الطاقة الإيجابية والأمل بين أوساط المرضى لتجاوز محنتهن، ومواصلة مسيرتهن في بناء المجتمعات.

وقالت اللاعبة ميرة خليفة الراشدي التي شاركت مع زميلاتها في تكوين السلسلة البشرية، إن الشعور بالمسؤولية تجاه وطنها ومجتمعها هو ما دفعها للمساهمة في هذه الفعالية المميزة.

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