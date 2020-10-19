فتح باب التسجيل للمشاركة في «ترايثلون دبي للسيدات 2020»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة من «ترايثلون دبي للسيدات 2020»، الذي تنظمه لجنة المرأة والرياضة بالمجلس يوم 27 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات للعام الرابع على التوالي.

وقال بيان صحافي: «تتيح اللجنة المنظمة الفرصة للتسجيل في الترايثلون أمام جميع النساء من مختلف الجنسيات بداية من عمر 15 سنة فما فوق، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، حيث يمكن للراغبات في المشاركة التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق». ويحتضن نادي دبي للسيدات في منطقة جميرا منافسات الترايثلون الذي يتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، والجري، والدراجات الهوائية، لمسافة تتجاوز 40 كيلومتراً، ضمن ثلاث فئات هي: سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة. وذكر البيان: «تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، و10 كيلومترات دراجات هوائية، و2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متراً سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات في مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات هوائية، و10 كيلومترات جري».

وأضاف: «تنطلق منافسات الترايثلون بمسابقة السباحة التي تقام بشاطئ نادي دبي للسيدات في إطار من الخصوصية التامة، وسيتم توفير طاقم كامل من المنقذات لمتابعة المشاركات أثناء سباق السباحة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية التي تنطلق من أمام النادي في شارع جميرا ما بين متحف الاتحاد وتقاطع شارع الثنية، وصولاً إلى النادي مرة أخرى، ثم ينتقلن إلى الجري الذي تجرى منافساته بمحاذاة قناة دبي المائية، لتنتهي المنافسات داخل نادي دبي للسيدات».

فحص درجات الحرارة وارتداء الكمامات

قال مجلس دبي الرياضي إنه سيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية كافة خلال الحدث مع توفير المعقمات، إذ سيتم فحص درجات الحرارة قبل دخول أي شخص سواء من المشاركات أو اللجنة المنظمة، كما سيتم إلزام الجميع بارتداء الكمامات مع تحقيق التباعد الجسدي وعدم الاحتكاك مع الآخرين، حفاظاً على سلامة الجميع، وتطبيقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

يتضمن الترايثلون ثلاث رياضات هي السباحة والجري والدراجات الهوائية.

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