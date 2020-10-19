إدواردو نجم مباراة شباب الأهلي وكلباء بـ «الأداء والأرقام»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فرض لاعب شباب الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو، نفسه نجماً لمباراة فريقه مع اتحاد كلباء التي كسبها «فرسان دبي» بثلاثة أهداف نظيفة، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

وكان إدواردو محور شباب الأهلي، فضلاً عن تسجيله الهدف الثاني - أجمل أهداف المباراة - ليواصل اللاعب البرازيلي التألق الذي ظهر عليه في السنوات الماضية بقميص الهلال السعودي، والتي قاد خلالها الزعيم لألقاب مهمة، آخرها ثنائية الدوري ودوري أبطال آسيا.

بالأرقام.. بلغت نسبة نجاح إدواردو خلال مباراة اتحاد كلباء 85%، بواقع 60 تمريرة مكتملة من أصل 71 تمريرة أسهمت بسيطرة فريقه على معظم مجريات المباراة، وسجل هدفاً في الدقيقة 24 بعد متابعته لتسديدة زميله ايغور جيسوس المرتدة من حارس مرمى كلباء، جمال عبدالله، كما سدد الكرة ست مرات، إضافة إلى 83 لمسة.

من جهته، قال المحلل والمدرب السابق لفريق حتا، وليد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «إن إدواردو ظهر ممتعاً في المباراة بحركاته ولمساته الجميلة، وأضفى على أداء الفرسان بصمة مهارية واضحة». وأضاف: «قدّم إدواردو أداءً طيباً، لكنه قادر على الأفضل، خصوصاً أنه قادم للتو من التعافي من إصابة تعرض لها، وسيكون بمقدوره تقديم الأفضل بعد استعادة إمكاناته المعروفة، واعتقد انه يحتاج الى ثلاث او أربع مباريات حداً أعلى للارتقاء بنفسه»، مؤكداً ان «إدواردو قدم أداءً طيباً، على الرغم من أنه لايزال في بداية مشواره مع شباب الأهلي».

النجم البرازيلي يواصل التألق الذي ظهر عليه في السنوات الماضية بقميص الهلال السعودي.

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