خالد عيسى: جميع فرق الدوري تحتاج إلى النقاط أكثر من الأداء

المصدر: معاذ كمبال - العين

اعترف حارس مرمى العين، الدولي خالد عيسى، بأن فريقه وقع بالعديد من الأخطاء خلال المواجهة التي جمعتهم، أول من أمس، أمام فريق خورفكان في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، وهي المباراة التي حقق فيها «الزعيم» الفوز بهدفين نظيفين لكن بصعوبة بالغة، إذ ظل يعاني على مدار الشوطين من الأخطاء الدفاعية، ومن بينها التي كادت أن تكلفه التعادل، فيما اعتبر اللاعب أن جميع الأندية تحتاج للنقاط أكثر من الأداء.

وقال خالد عيسى في تصريحات صحافية: «لقد حققنا فوزاً بهدفين نظيفين أمام فريق منظم ويمتلك عناصر جيدة، لقد كان انتصاراً صعباً بكل تأكيد، لقد كانت لدينا أخطاء وهنالك أيضاً سلبيات في أدائنا، ويجب ان نقف عليها في الفترة المقبلة وتصحيحها».

واعتبر حارس المرمى الذي تسبب في ركلة جزاء في الشوط الثاني، لكنه نجح في التصدي لها، أن الحصول على النقاط الثلاث هي المهم بالنسبة لهم، وليس الأداء، وقال: «علينا أن نواصل الاجتهاد أكثر، وأن نعمل للفوز في كل المباريات».

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