النيجيري إيزيكيل ثالث أجانب الجزيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي الجزيرة عن إتمام تعاقده مع المهاجم النيجيري الدولي ايموه إيزيكيل، ليصبح ثالث اللاعبين الأجانب في «فخر أبوظبي»، إلى جانب كل من الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوس كوسانوفيتش.

وانضم إيزيكيل إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر، على الرغم من غلق باب القيد في السادس من أكتوبر الماضي، لكون اللاعب لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ، إذ إنه يحق لأي فريق قيد أي لاعب في صفوفه، عقب 21 يوماً من غلق باب القيد بشرط أن يكون لاعباً حراً.

من جهته، قال ايموه إيزيكيل (26 عاماً)، الذي سيرتدي القميص رقم 39، في تصريحات صحافية: «انضمامي لنادي الجزيرة أمر رائع بالنسبة لي، أعرف دوري الخليج العربي جيداً، وشاهدت الكثير من المباريات من منطقة الشرق الأوسط». يذكر أن إيزيكيل ولد في لاغوس بنيجيريا، ومثّل منتخب بلاده تحت 23 عاماً، وظهر للمرة الأولى مع «النسور» في 2014، ويمتلك سيرة ذاتية حافلة شهدت مشاركته في العديد من البطولات الأوروبية، ويتمتع بمهارات متعددة تمكنه من اللعب في عدد من المراكز الهجومية، وكان قد بدأ مسيرته مع كرة القدم في بلجيكا، إذ قضى فترة ناجحة مع نادي ستاندرد ليغ، ثم انضم إلى أندرلخت، ولعب أيضاً في إسبانيا.

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