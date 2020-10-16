النجم البرازيلي بيبيتو يزور نادي الشارقة

المصدر: منصور السندي- الشارقة

زار نجم كرة القدم البرازيلي السابق خوسيه روبرتو جاما المعروف بـ" بيبيتو" نادي الشارقة وحضر جانبا من تدريبات الفريق قبل مباراته اليوم الجمعة مع الفجيرة ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ قام نادي الشارقة بإهدائه قميص النادي الذي يحمل الرقم" 7".

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" شركة الشارقة لكرة القدم تستقبل النجم السابق للمنتخب البرازيلي خوسيه روبرتو جاما المعورف بـ " بيبيتو" لدى زيارته الإمارة الباسمة".

ولعب بيبيتو لسنوات عدة في صفوف المنتخب البرازيلي وفاز معه بكأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الإمريكية ، الذي شهد احتفاله الشهير عقب تسجيله هدفه التاريخي في مرمى المنتخب الهولندي.

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